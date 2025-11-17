Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:04 PM IST

    കെ.എം.സി.സി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഫുട്‍ബാൾ ടൂർണമെന്റ്

    കെ.എം.സി.സി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഫുട്‍ബാൾ ടൂർണമെന്റ്
    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്‍ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്‌​ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി കെ​ഫാ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഏ​ക​ദി​ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്‍ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൂ​ഖ്‌ സ​ബാ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്‌​ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി പെ​രു​മ്പ​ട്ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സ്സ​ൻ ഹാ​ജി ത​ഖ്‌​വ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ ക​മ്മാ​ടം, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തു​രു​ത്തി, ഷം​സീ​ർ ചീ​ന​മ്മാ​ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം സ​ലാം കൈ​ത​ക്കാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ യു.​പി.​ഫി​റോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ജി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് ഫോ​ൺ- +965 6562 8801.

