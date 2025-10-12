കെ.എം.സി.സി തിരുവമ്പാടി-കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി തിരുവമ്പാടി -കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം സംയുക്ത കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് റഫീഖ് മണിയൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഖുർത്തുബ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനസ് വേളം, തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാഫർ കൈതപ്പൊയിൽ എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ഫാറൂഖ് ഹമദാനി, എം.ആർ. നാസർ, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ അസീസ് തിക്കോടി, സുഹൈൽ നൂറാംതോട്, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ടി.സി. നിസാർ, ഉസ്മാൻ ഹാജി, നാസർ പുറമേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മണ്ഡലം നേതാക്കന്മാരായ ഒ.പി. റഹീസ്, എൻ.കെ. റഹീസ്, അസ്കർ, നജുബുദ്ധീൻ,സുഹൈൽ നെല്ലി, സാദിഖ്, മൊയ്തു വേളം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം ട്രഷറർ ജാഫർ തറോൽ സ്വാഗതവും കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം ട്രഷറർ താഹിർ തീക്കുനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
