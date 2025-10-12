Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:13 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തി​രു​വ​മ്പാ​ടി-​കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി തി​രു​വ​മ്പാ​ടി-​കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി തി​രു​വ​മ്പാ​ടി-​കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെൻ​ഷ​നി​ൽ ഖു​ർ​ത്തു​ബ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി തി​രു​വ​മ്പാ​ടി -കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം സം​യു​ക്ത ക​ൺ​വെൻ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ റ​ഫീ​ഖ്‌ മ​ണി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖു​ർ​ത്തു​ബ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ്‌ വേ​ളം, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ കൈ​ത​പ്പൊ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സീ​സ്‌ തി​ക്കോ​ടി, സു​ഹൈ​ൽ നൂ​റാം​തോ​ട്‌, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ടി.​സി. നി​സാ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ജി, നാ​സ​ർ പു​റ​മേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രാ​യ ഒ.​പി. റ​ഹീ​സ്, എ​ൻ.​കെ. റ​ഹീ​സ്, അ​സ്‌​ക​ർ, ന​ജു​ബു​ദ്ധീ​ൻ,സു​ഹൈ​ൽ നെ​ല്ലി, സാ​ദി​ഖ്, മൊ​യ്തു വേ​ളം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ഫ​ർ ത​റോ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ഹി​ർ തീ​ക്കു​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

