Madhyamam
    Kuwait
    date_range 18 Aug 2025 12:02 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 12:02 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ക​ദി​ന നേ​തൃ ശി​ൽപ​ശാ​ല

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ക​ദി​ന നേ​തൃ ശി​ൽപ​ശാ​ല
    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ക​ദി​ന നേ​തൃശി​ൽപശാ​ല​യി​ൽ ജം​ഷീ​റ​ലി ഹു​ദ​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ക​ദി​ന നേ​തൃ ശി​ല്പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ലൈ​ബി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ല്പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​ടി. സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വാ​ഗ്മി ജം​ഷീ​റ​ലി ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, റ​ഷീ​ദ്‌ പെ​രു​വ​ണ്ണ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, റ​ഊ​ഫ്‌ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌, അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്‌, സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ഡോ. ​ഷ​മീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, മി​സ്‌​ഹ​ബ്‌ മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്‌, നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ന​വാ​സ്‌ കു​ന്നും​കൈ, ബാ​വ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ, അ​സീ​സ്‌ തി​ക്കോ​ടി, അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ഹം​സ ഹാ​ജി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​പ്പ​ക്കാ​ട​ൻ, ബ​ഷീ​ർ തെ​ങ്ക​ര, ഹ​ബീ​ബ്‌ മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പി.​കെ, ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്‌ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ര​ജീ​ഷ്‌ ചി​ന്ന​ൻ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - KMCC State Committee One-Day Leadership Workshop
