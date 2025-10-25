Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:52 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റി

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റി
    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​അ​ബ്ദു​സ്സമ​ദ്

    സ​മ​ദാ​നി എം.​പി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ​റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​തു​ക മു​സ് ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി.​അ​ബ്ദു​സ്സമ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി കൈ​മാ​റി.

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മു​സ് ലിം ലീ​ഗ് ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ് ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പ്രഫ.​ആ​ബി​ദ് ഹു​സ്സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ., അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​എ.​ന​സീ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ് ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കാ​ന​ഡ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​നാ​സ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​ര​ട, കെ.​വി.​ഷ​രീ​ഫ്, അ​മ​രി​യി​ൽ റ​സാ​ഖ്,ജ​ലീ​ൽ അ​മ്പ​യ​ത്തൊ​ടി,സ​ലീം പ​ള്ളി​പ്പു​റം, കോ​യാ​പ്പു പു​ളി​ക്ക​ൽ, റാ​ഷീ​ദ് പാ​ല​പ്പു​റ,പി.​ടി.​അ​ബ്ദു,ഫൈ​സ​ൽ പ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:kmccKuwait NewsSocial Security Scheme
