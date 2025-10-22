Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    22 Oct 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 1:02 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റി

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റി
    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​തു​ക മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കൂ​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൈ​മാ​റി. അ​രി​യി​ൽ സി.​എ​ച്ച്. സൗ​ധ​ത്തി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ​ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റിക്ര​ട്ട​റി പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി കെ.​എം.​സി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലി ലീ​ഗ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി. കെ ​ടി.​സ​ഹ​ദു​ല്ല, ക​ല്ല്യാ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​ർ അ​സ്‌​ലം കെ. ​ക​ണ്ണ​പു​രം, കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി. ക​ല്ല്യാ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം, അ​രി​യി​ൽ ശാ​ഖാ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി. പി.​സി.​ന​സീ​ർ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ​ട്ടു​വം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. സു​ബൈ​ർ, സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    kmcc Kuwait News Social Security Scheme gulf news malayalam
    News Summary - KMCC Social Security Scheme Transferred
