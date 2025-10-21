Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:25 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം വി​ത​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം വി​ത​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം തു​ക മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ിച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം തു​ക കൈ​മാ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ. സ​ലാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ര​ിച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി, വെ​സ്റ്റ് മാ​ങ്കാ​വ് ശാ​ഖാ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി.​ഫൈ​സ​ൽ, പി.​എം.​എ. സ​ലാ​മി​ൽ​നി​ന്നും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം ഫ​ണ്ട് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ വി.​എം. ഉ​മ്മ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ട​ക്കാ​ട്, മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഫ​റി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ന​വാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, ചോ​ല​ക്ക​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​നീ​ർ മ​ര​ക്കാ​ർ, ഉ​മ​ർ കു​നി​യി​ൽ, വ​നി​ത ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് റം​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല -മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യൂ​സു​ഫ് പൂ​നൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല വാ​വാ​ട്, നാ​സ​ർ അ​രി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​ടി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:distributionkmccsocial securityscheme
    News Summary - KMCC Social Security Scheme Distribution
    Similar News
    Next Story
    X