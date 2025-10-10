കെ.എം.സി.സി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം വിതരണംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി അംഗമായിരിക്കെ മരിച്ച തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകന്റെ കൂടുംബത്തിനുള്ള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം കൈമാറി. തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫഖി തങ്ങൾ സൗധത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ല സെക്രട്ടറി എ.ജി.സി. ബഷീർ കൈമാറി. കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജില്ല ലീഗ് സെക്രട്ടറി ടി.സി.എ. റഹ്മാൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.സി. റഊഫ് ഹാജി, ലത്തീഫ് നീലഗിരി, റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുമ്പാട് സ്വാഗതവും കെ.എം.സി.സി അംഗം ഫാറൂഖ് മാവിലാടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റസാഖ് ചെമ്മനാട്, ടി.കെ.പി. ഷാഫി, മുഹമ്മദ് തെക്കെകാട്, ഹനീഫ ഹാജി പടന്ന, ഫാറൂഖ് മാവിലാടം, കെ.പി. ഷാഫി, ഫത്താഹ് മാവിലാടം, പി.എം.എച്ച്. അബൂബക്കർ, പി.പി. ഇബ്രാഹിം ഹാജി, പി. എം.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, മൻസൂർ കൊവ്വൽപ്പള്ളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
