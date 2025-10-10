Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 1:17 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​വി​ത​ര​ണം

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​വി​ത​ര​ണം
    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കൂ​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​കൈ​മാ​റി. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ സൗ​ധ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ജി.​സി. ബ​ഷീ​ർ കൈ​മാ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ.​സി. റ​ഊ​ഫ് ഹാ​ജി, ല​ത്തീ​ഫ് നീ​ല​ഗി​രി, റ​ഫീ​ഖ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗം ഫാ​റൂ​ഖ്‌ മാ​വി​ലാ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​സാ​ഖ് ചെ​മ്മ​നാ​ട്, ടി.​കെ.​പി. ഷാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് തെ​ക്കെ​കാ​ട്, ഹ​നീ​ഫ ഹാ​ജി പ​ട​ന്ന, ഫാ​റൂ​ഖ് മാ​വി​ലാ​ടം, കെ.​പി. ഷാ​ഫി, ഫ​ത്താ​ഹ് മാ​വി​ലാ​ടം, പി.​എം.​എ​ച്ച്. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, പി.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി, പി. ​എം.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി, മ​ൻ​സൂ​ർ കൊ​വ്വ​ൽ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

