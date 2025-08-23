Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 23 Aug 2025 2:12 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 2:12 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    കെ.​എം.​സി.​സി സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    കെ.​എം.​സി.​സി ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീം തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി തു​ക കൈ​മാ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് അ​ലി പ​ന​മ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ് ലീം​ ലീ​ഗ് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ആ​രി​ഫ് ഫ​ണ്ട്‌ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മു​സ് ലീം​ ലീ​ഗ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി അ​യ്യൂ​ബ്, ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നാ​സ​ർ വാ​കേ​രി, വി.​ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി, ഷ​ബീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തൈ​ത്തൊ​ടി, സ​മ​ദ് ക​ണ്ണി​യ​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ, നാ​സ​ർ അ​ല​ങ്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

