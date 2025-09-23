Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    23 Sept 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:35 PM IST

    കെ.​എം.സി.സി സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    കെ.​എം.സി.സി സീ​തി സാ​ഹി​ബ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മൗ​സ​വി, സി​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണൂർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ കെ.​എം.​സീ​തി സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി പൗ​ര​നാ​യ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മൗ​സ​വി അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണൂരി​നും, ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സി​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ്യാ​പാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സി​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​വും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റി​വ​ക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സ​യ്യി​ദ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്.

    സൗ​ദി ജ​യി​ലി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീ​മി​ന്റെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി യാ​ച​ക​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡോ. ​ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണൂരി​ന് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് പാ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    kmcc Kuwait News award announced siti sahib
