Madhyamam
    Kuwait
    12 Nov 2025 10:13 AM IST
    12 Nov 2025 10:13 AM IST

    കെ.എം.സി.സി, എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു

    കെ.എം.സി.സി, എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന, പേ​ര് ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ഐ.​ടി വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ യാ​സ​ർ, മി​സ്ഹ​ബ്, ഉ​മ്മ​ർ ഉ​പ്പ​ള, ഷ​രീ​ഫ് ചേ​ക്കു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ദി​വ​സ​വും വൈ​കി​ട്ട് 6.30 മു​ത​ൽ 8.30 വ​രെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

