    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:44 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ

    മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലി​യാ​ഖ​ത്ത​ലി കൂ​ട്ടാ​ക്കി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, മ​ൻ​സൂ​ർ കു​ന്ന​ത്തേ​രി ര​ണ്ടാ​ം സ്ഥാനവും, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​തി​യാ​ശ്ശേ​രി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മ​ിറ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​വി. സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന-ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഊ​ഫ് മാ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ക്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, കെ.​കെ.​പി ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി, അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, വി.​പി.​അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ചെ​സി​ൽ രാ​മ​പു​രം, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ട​ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ന്ന​ജ്മി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ൺ​ഷൈ​ൻ, ശ​രീ​ഖ് ന​ന്തി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, യാ​സ​ർ നാ​ദാ​പു​രം, സ​ലാം ന​ന്തി, റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ള്യേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ടി.​വി.​ഫൈ​സ​ൽ ഖി​റാ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​വി.​ല​ത്തീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsK.M.C.Cgulfnewsmalayalam
