Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    31 Aug 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:10 AM IST

    സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും

    സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും
    കെ.​എം.​സി.​സി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ ‘ദ​ർ​ശ​ന’​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​പ്പ​തി​പ്പ് പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സ​ദ​സ്സ്

    അ​ഡ്വ. ഫാ​ദ​ർ സു​ബി​ൻ മ​ണ​ത്ത​റ, ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​കു​ള​ങ്ങ​ര, മ​രി​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​സ്‌​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​റൂ​ഖ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, (മെ​ട്രോ) അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, (അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി), മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വി.​പി (മെ​ഡ​ക്സ്), അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി (ഗ്രാ​ന്റ്), റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് (മം​ഗോ), അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (ലു​ലു), ഹ​ർ​ഷ​ൽ (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്), ഷം​സു​ദീ​ൻ ഫൈ​സി (കെ.​ഐ.​സി), ഷു​നാ​ശ് ഷു​ക്കൂ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി), പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് (കെ.​ഐ.​ജി), അ​ല​വി സ​ഖാ​ഫി (ഐ.​സി.​എ​സ്) അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ദ്ഖാ​നി (ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ​ലീം ടി.​ടി, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, റ​ഊ​ഫ് മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ക്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, എം.​ആ​ർ നാ​സ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഫാ​സി​ൽ കൊ​ല്ലം, ഇ​ല്യാ​സ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, സി​ദ്ദി​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, കെ.​കെ.​പി ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി, ഡോ. ​സ​ഹീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ഡ്വ. ഫാ​ത്തി​മ സൈ​റ, ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

    X