Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    29 Sept 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 12:32 PM IST

    സി.​എ​ച്ച് ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    സി.​എ​ച്ച് ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഹൂ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഹൂ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കോ​യ ക​ക്കോ​ടി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ന​ന്തി സി. ​എ​ച്ചി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ് വ​ട​ക​ര, അ​ന​സ് കു​റ്റി​യാ​ടി, ഇ​ജാ​സ് അ​ത്തോ​ളി, ഹി​ലാ​ൽ എ​ല​ത്തൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, ടി.​സി.​നി​സാ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഹ​ബീ​ബ് ‌ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, ഫൈ​സ​ൽ ക​ത്ത​റ​മ്മ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പേ​രാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജാ​ഫ​ർ ത​റോ​ൽ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി മ​ക്കി​നി​യ​ത്, സ​ഫി​യ മ​ക്കി​നി​യ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി കൈ​മാ​റി. സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കീ​മി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം സ​ലാം ത​റോ​ൽ, ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ജി​ല്ലാ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം സാ​ദി​ഖ്‌ തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ വാ​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X