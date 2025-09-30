Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി മ​ങ്ക​ട...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:49 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​നം സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം ഗ​സ്സ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വിസ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ ച​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ്, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, അ​ജ്മ​ൽ, ഹം​സ ഹാ​ജി, ഫ​ഹ​ദ് പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, സ​ലീം നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ​ലീം ഹാ​ജി, മു​സ്ത​ഫ ക​മാ​ൽ, സ​ലീം രാ​മ​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ദി​ഖ് തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ഷൂ​ദ് മ​ണ്ണും​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ച​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് കാ​ളാ​വ്, മോ​യ്ദു വേ​ങ്ങേ​ശ്ശേ​രി, ഗ​ഫൂ​ർ കാ​ച്ചി​നി​ക്കാ​ട്, യൂ​നു​സ് പു​ലാ​വ​ഴി, സ​ലാം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsK.M.C.C.gulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C. Mankada Mandal Committee Meeting
    Similar News
    Next Story
    X