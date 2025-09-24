Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:53 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, പൊ​ന്നാ​നി, വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ 'ഒ​ത്തു​കൂ​ടാം, ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കാം" എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ഇ​ക്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കു​ഴി​പ്പു​റം, പൊ​ന്നാ​നി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജീ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബ​ഷി​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൗ​ക്ക​ത്ത് കോ​ൽ​കാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജം​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പൊ​ന്നാ​നി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്പി​ച്ചി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - K.M.C.C. Mandalam Activists Association
