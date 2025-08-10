Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    10 Aug 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 9:10 AM IST

    കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ

    കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ

    നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ക്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി, മു​സ്ത​ഫ ക​മാ​ൽ, സ​ദ​ഖ​ത്തു​ല്ല, നി​സാ​ർ ചേ​നാ​ത്ത്, ഷം​നാ​ദ്, ഷ​മീം, സ​മീ​ർ ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, നു​ഫൈ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ദി​ഖ്, ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ജീ​ദ് ദാ​രി​മി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ ഹാ​ജി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫി​യാ​സ് പു​ക​യൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫ​ഹ​ദ് പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, സ​ലീം നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

