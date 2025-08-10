കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ

കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണവും സ്റ്റേറ്റ് അധ്യക്ഷൻ നാസർ അൽ മശ്ഹൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ വേങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ മാവിലാടം ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണവും സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തി. സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് ഹമദാനി, സെക്രട്ടറി സലാം ചെട്ടിപ്പടി, കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അസീസ് തിക്കോടി, ബഷീർ ബാത്ത എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
മണ്ഡലം നേതാക്കളായ അബ്ദുൽ ബാരി, മുസ്തഫ കമാൽ, സദഖത്തുല്ല, നിസാർ ചേനാത്ത്, ഷംനാദ്, ഷമീം, സമീർ ചെട്ടിപ്പടി, നുഫൈൽ, മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, നജീബ് എന്നിവർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. മജീദ് ദാരിമി ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹംസ ഹാജി കരിങ്കപ്പാറ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഫിയാസ് പുകയൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ ഫഹദ് പൂങ്ങാടൻ, സലീം നിലമ്പൂർ, ഷമീർ വളാഞ്ചേരി, ഇസ്മായിൽ കോട്ടക്കൽ, ഷാഫി ആലിക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
