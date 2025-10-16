Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:52 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ റ​ഹൂ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് ഖു​ർ​തു​ബ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ​ർ ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ പു​റ​മേ​രി, ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ജി, ഒ.​പി. റ​ഷീ​ദ്, അ​സ്‌​ക​ർ അ​ലി, എ​ൻ.​കെ. റ​ഹീ​സ്, നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ പു​റ​മേ​രി​യാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സാ​ദി​ഖ്, മൊ​യ്തു, അ​സ്‌​ലം ത​യ്യി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ക്ക​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വേ​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ഹി​ർ തീ​ക്കു​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

