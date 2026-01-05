Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:16 AM IST

    ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ന സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​എ. റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സാ​മൂ​വ​ൽ കാ​ട്ടൂ​കാ​ലീ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ​മ്മേ​ള​ന സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ലി അ​ക്‌​ബ​റി​ന് ന​ൽ​കി റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ദി​ഖ് ടി.​വി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും യൂ​സു​ഫ് പൂ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റ്റ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (മം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ), ഡോ.​റം​ഷാ​ദ് (മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സ്), മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി (അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി), ഹ​മീ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര (സാ​ഫ് അ​ൽ കു​വൈ​ത്ത്), ഷാ​ഹി​ൽ (മ​ല​ബ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്), അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി (ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ) മു​സ്ത​ഫ (ക്വാ​ളി​റ്റി), ആ​ബി​ദ് (ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക് മ​ക്കാ​നി) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ടി.​ടി. സ​ലീം, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ഡോ. ​സ​ഹീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഫ​സീ​ല ഫൈ​സ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​ക്കു എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ്മേ​ള​ന ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​സ​മ്മി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ​യും പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ താ​ഹ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കോ​യ വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC Kozhikode district conference proves its strength
    Similar News
    Next Story
    X