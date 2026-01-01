Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Jan 2026 1:44 PM IST
    1 Jan 2026 1:44 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ; ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ; ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, പി.​കെ. ഫി​റോ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്പീ​ക് അ​പ്’ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം, വ​നി​താ വിം​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​മ​ർ​ഥ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​വ​ർ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം, പ​രി​ശീ​ല​നം, പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ​ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വി​ത​ര​ണ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    X