    Kuwait
    date_range 27 Oct 2025 9:42 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 9:42 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൂ​പ്പ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ക​റു​ത്തേ​ട​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.​

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി സ​മ്മേ​ള​ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, കോ​യ ക​ക്കോ​ടി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ൺ​ഷൈ​ൻ, സാ​ദി​ഖ്‌ ത​യ്‌​വ​ള​പ്പി​ൽ, ശ​രീ​ഖ് ന​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കൂ​പ്പ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലീം ഹാ​ജി പാ​ലോ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലാം ന​ന്തി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

