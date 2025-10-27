കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല സമ്മേളന കൂപ്പൺ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല സമ്മേളന കൂപ്പൺ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫർവാനിയ ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കൂപ്പൺ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അലി അക്ബർ കറുത്തേടത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഊഫ് മശ്ഹൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഹമദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരി പ്രകാശന കർമം നിർവഹിച്ചു. ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അസീസ് തിക്കോടി സമ്മേളന വിശദീകരണം നടത്തി.
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സലാം ചെട്ടിപ്പടി ആശംസ നേർന്നു. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ ഗഫൂർ അത്തോളി, കോയ കക്കോടി, ഇസ്മായിൽ സൺഷൈൻ, സാദിഖ് തയ്വളപ്പിൽ, ശരീഖ് നന്തി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കൂപ്പൺ കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ സലീം ഹാജി പാലോത്തിൽ സ്വാഗതവും ജനറൽ കൺവീനർ സലാം നന്തി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
