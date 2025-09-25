Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:19 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വൈ.​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ പി.​അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    കു​റ്റ്യാ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു വ​ഹി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ. നാ​ട്ടി​ലെ സാ​ധാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ശ​യും അ​ശ​ര​ണ​രു​ടെ സാ​ന്ത്വ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി യ​തീം​ഖാ​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും നി​സ്തൂ​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​തു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ പി.​അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ വി​യോ​ഗം, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നും മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    X