Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:05 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം സു​വ​നീ​ർ സ്റ്റേ​റ്റ്, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ മൂ​ടാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹ​കീം അ​ഹ്‌​സ​നി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ദ​ക്ക​ത്തു​ള്ള പൊ​ന്മ​ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും 30 വ​ർ​ഷം കു​വൈ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​മ​ന്റോ വി​ത​ര​ണ​വും വൈ​റ്റ് ഗാ​ർ​ഡി​നെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ ഹാ​ജി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘നോ​ർ​ക്ക: അ​റി​യേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ഹ​ദ് പ​ള്ളി​യാ​ലും ‘പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫാ​സി​ൽ പാ​റ​മ്മ​ലും ‘സം​ഘ​ട​ന - സം​ഘാ​ട​നം’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ടും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ക​ഞ്ഞി​പ്പു​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തി​രൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്. സെ​ന്റ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ദ​ക്ക​ത്തു​ള്ള പൊ​ന്മ​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ക​ഞ്ഞി​പ്പു​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:conventionkuwaitnewsRiyadh KMCC Kottakal
