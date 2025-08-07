Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Aug 2025 11:03 AM IST
    7 Aug 2025 11:03 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും

    കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും
    കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്

    നാ​സ​ർ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും, ഭാ​ഷ സ​മ​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​മ​ർ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മം​ഗ​ഫ് പ്രൈം ​ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യു​സ​ഫ് പൂ​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ‘കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘാ​ട​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ന​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹൂ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യ​ഹ്‌​യ ഖാ​ൻ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ ന​രി​ക്കു​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

