Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:05 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം കൂ​പ്പ​ൺ വി​പി​ൻ മാ​ത്യു പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ൺ അ​ൽ മു​സൈ​നി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ വി​പി​ൻ മാ​ത്യു കൂ​പ്പ​ൺ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ്മ​ദ് മ​ഗ്‌​രി​ബ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി, ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഷ​റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കെ​കാ​ട്, സു​ഹൈ​ൽ ബ​ല്ല, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കെ​കാ​ട്, സി.​പി.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ മു​സൈ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ഷ്‌​ലി, ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ ബാ​യാ​ർ, ഷു​ഹൈ​ബ് ഷെ​യ്ഖ്,സി.​എ​ച്ച്. മ​ജീ​ദ്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി, ഹാ​രി​സ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ബ​ദ​രി​യ, ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ, അ​മീ​ർ ക​മ്മാ​ടം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്കം എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ക്ക് ഒ​ള​വ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖു​തു​ബു​ദ്ദീ​ൻ ബെ​ൽ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി മു​പ്പ​തി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം.

    X