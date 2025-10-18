Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    18 Oct 2025 12:13 AM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 12:13 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ബ​ദർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ദർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് മാ​മു​വി​ന് പോ​സ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശു​ഹൈ​ബ് ഷെ​യ്ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ്ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്.

