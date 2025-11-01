Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Nov 2025 8:41 AM IST
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ജി​ല്ലാ സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡോ. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത് കി​ഷോ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, സ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, സു​ഹൈ​ൽ ബ​ല്ല, റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കെ​ക്കാ​ട്, മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബേ​വി​ഞ്ച, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​രി​സ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്കം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​ത്തു​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, റ​ഹീം ചെ​ർ​ക്ക​ളം, നി​യാ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കോ​പ്പ, ഉ​മ്മ​ർ ഉ​പ്പ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ബ​ദ​രി​യ, ശു​ഹൈ​ബ് ഷെ​യ്ഖ്, യൂ​സു​ഫ് ആ​ദൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് മാ​മു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

