കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി : കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രചാരണാർഥം ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അസീസ് തളങ്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പ്രവാസി ആരോഗ്യ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് ഡോ. ശ്രീജിത്ത് കിഷോർ ബോധവത്കരണം നടത്തി. കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത്, സഹ ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുല്ല കടവത്ത്, കബീർ തളങ്കര, സുഹൈൽ ബല്ല, റഫീഖ് ഒളവറ, ഖാലിദ് പള്ളിക്കര, മുത്തലിബ് തെക്കെക്കാട്, മണ്ഡലം ട്രഷറർ അഹമ്മദ് ബേവിഞ്ച, ഭാരവാഹികളായ ഉസ്മാൻ അബ്ദുള്ള, കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസ് മുട്ടുന്തല, ഉദുമ മണ്ഡലം ട്രഷറർ അഷ്റഫ് കോളിയടുക്കം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കുത്തുബുദ്ദീൻ, ഫാറൂഖ് തെക്കേക്കാട്, സി.പി. അഷ്റഫ്, റഹീം ചെർക്കളം, നിയാസ് തളങ്കര, ഷൗക്കത്ത് കോപ്പ, ഉമ്മർ ഉപ്പള, മുഹമ്മദ് അലി ബദരിയ, ശുഹൈബ് ഷെയ്ഖ്, യൂസുഫ് ആദൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവാസ് പള്ളിക്കാൽ സ്വാഗതവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കൺവീനർ ആഷിഫ് മാമു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
