കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല സമ്മേളനം പോസ്റ്റർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം മങ്കഫ് മൻസൂർ വില്ലയിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ യൂനിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അഹമ്മദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രിഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരിക്ക് പോസ്റ്റർ നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ അൽ മശ്ഹൂർ തങ്ങൾ, ദുബൈ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അൻവർ അമീൻ, കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം, കാസർകോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത്, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുള്ള കടവത്ത്, ഫാറൂഖ് തെക്കേക്കാട്, സുഹൈൽ ബല്ല, കബീർ തളങ്കര, യൂസുഫ് കൊത്തിക്കാൽ, ഖാലിദ് പള്ളിക്കര, റഫീഖ് ഒളവറ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ അസീസ് തളങ്കര, ഹാരിസ് മുട്ടുന്തല, നവാസ് പള്ളിക്കാൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.ജനുവരി 30ന് അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലാണ് കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല സമ്മേളനം.
