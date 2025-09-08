Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:32 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    kmcc
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം പോ​സ്റ്റ​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ങ്ക​ഫ് മ​ൻ​സൂ​ർ വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി​ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി​ക്ക് പോ​സ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ള്ള ക​ട​വ​ത്ത്, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സു​ഹൈ​ൽ ബ​ല്ല, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, യൂ​സു​ഫ് കൊ​ത്തി​ക്കാ​ൽ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ഹാ​രി​സ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം.

