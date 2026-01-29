Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 12:02 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 മു​ത​ൽ 10.30 വ​രെ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം ഷാ​ജി, മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്ല​ട്ര മാ​ഹി​ൻ ഹാ​ജി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​എം. മു​നീ​ർ ഹാ​ജി, എം.​എ​ൽ.​എ.​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​ഥി​തി​ക​ളാ​യി സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​ർ, ഇ​ത​ര സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും, കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സു​ഗ​ന്ധ വ്യാ​പാ​ര ക​മ്പ​നി​യി​യാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി​യു​ടെ ക​ൺ​ട്രി​ഹെ​ഡ്ഡു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി​ക്ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡും, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും നാ​ട്ടി​ലും സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖു​ത്തു​ബു​ദ്ദീ​ൻ ബെ​ൽ​ക്കാ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, സു​ഹൈ​ൽ ബ​ല്ല, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:District ConferenceK.M.C.CKasargod
    News Summary - K.M.C.C Kasargod District Conference Date
    Similar News
    Next Story
    X