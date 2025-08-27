Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:08 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​വും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും

    kmcc kasargod committee gathering
    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മവും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​വും, റ​മ​ദാ​ൻ ക്വി​സ് സീ​സ​ൺ -5 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ദ്യ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, സ്റ്റേ​റ്റ് വ​നി​ത വി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സാ​ജി​ദ ഖാ​ലി​ദ്, ഗ​ഫൂ​ർ അ​ത്തോ​ളി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​ക്കാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഫ് മാ​മു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

