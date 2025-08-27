കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമവും സമ്മാന വിതരണവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക സംഗമവും, റമദാൻ ക്വിസ് സീസൺ -5 വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ അൽ മശൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അസീസ് തളങ്കര അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ബദർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ആദ്യ സമ്മാന വിതരണം ചെയ്തു. ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അബ്ദുൽ ഹക്കീം അൽ ഹസനി ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശാഹുൽ ബേപ്പൂർ, ട്രഷറർ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത്, ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ, ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുല്ല കടവത്ത്, ഫാറൂഖ് തെക്കേക്കാട്, കബീർ തളങ്കര, ഖാലിദ് പള്ളിക്കര, സ്റ്റേറ്റ് വനിത വിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ ഖാലിദ്, ഗഫൂർ അത്തോളി, ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.
ഉസ്മാൻ അബ്ദുല്ല പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവാസ് പള്ളിക്കാൽ സ്വാഗതവും ആഷിഫ് മാമു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
