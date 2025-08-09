കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ അബ്ബാസിയ ഹെവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ അൽ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് നാസർ തളിപ്പറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ല സെക്രട്ടറി നവാസ് കുന്നുംകൈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും, ട്രഷറര് ബഷീർ കൂത്തുപറമ്പ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. കോയ കക്കോടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറര് ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം, സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി അംഗം, കെ.കെ.പി ഉമ്മർക്കുട്ടി, ഹെൽപ് ഡെസ്ക് കൺവീനർ റഷീദ് പെരുവണ, ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബിത്ത് ചെമ്പിലോട് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള വൈറ്റ് ഗാർഡ് അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. ഹാഫിസ് അബ്ദുൽ അസീസ് കാവ്വായി ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടറി നവാസ് കുന്നുംകൈ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി അമീർ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഷമീദ് മമ്മാകുന്ന്, സുഹൈൽ അബൂബക്കർ, സി.പി. ഇബ്റാഹിം, ശിഹാബ് അബൂബക്കർ, ജാബിർ അരിയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
