    Kuwait
    date_range 9 Aug 2025 12:26 PM IST
    date_range 9 Aug 2025 12:26 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ​ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ന്നും​കൈ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബ​ഷീ​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കോ​യ ക​ക്കോ​ടി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം, കെ.​കെ.​പി ഉ​മ്മ​ർ​ക്കു​ട്ടി, ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് പെ​രു​വ​ണ, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത്ത് ചെ​മ്പി​ലോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള വൈ​റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഹാ​ഫി​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കാ​വ്വാ​യി ഖി​റാ​അ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ന്നും​കൈ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ർ ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീ​ദ് മ​മ്മാ​കു​ന്ന്, സു​ഹൈ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സി.​പി. ഇ​ബ്‌​റാ​ഹിം, ശി​ഹാ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജാ​ബി​ർ അ​രി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

