കെ.എം.സി.സി ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ മഹ്ബൂല മലബാർ ഹൗസിൽ നടന്നു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇരിക്കൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് നാസർ തളിപ്പറമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവാസ് കുന്നുംകൈ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ശിഹാബ് ഇരിക്കൂർ പ്രവർത്തക റിപ്പോർട്ടും കർമ പദ്ധതികളും അവതരിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും മണ്ഡലം നിരീക്ഷകനുമായ സാബിത്ത് ചെമ്പിലോട് ആശംസ നേർന്നു. നവാസ് നിലാമുറ്റം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ യു.വി. റസാഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റഷീദ്, മഹ്റൂഫ്, ആഷിഖ്, ഹാസിം എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
