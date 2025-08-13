Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ മ​ഹ്ബൂ​ല മ​ല​ബാ​ർ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ന്നും​കൈ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശി​ഹാ​ബ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ടും മ​ണ്ഡ​ലം നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ സാ​ബി​ത്ത് ചെ​മ്പി​ലോ​ട് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ന​വാ​സ് നി​ലാ​മു​റ്റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​വി. റ​സാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷീ​ദ്, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ്, ആ​ഷി​ഖ്, ഹാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X