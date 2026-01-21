Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകൊടുവള്ളി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:53 AM IST

    കൊടുവള്ളി പി.ടി.എച്ചിന് കെ.എം.സി.സി ഫണ്ട്‌ കൈമാറി

    text_fields
    bookmark_border
    കൊടുവള്ളി പി.ടി.എച്ചിന് കെ.എം.സി.സി ഫണ്ട്‌ കൈമാറി
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി പി.​ടി.​എ​ച്ചി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൊ​ടു​വ​ള്ളി പി.​ടി.​എ​ച്ചി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം. വ​ർ​ഷ​വും പി.​ടി.​എ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റി.

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​സു​ഫ് പൂ​നൂ​ർ പി.​ടി.​എ​ച്ച് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ന​വാ​സി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി.

    മു​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗം ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ക്ക് രാം​പൊ​യി​ൽ, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം നാ​സ​ർ അ​രി​യി​ൽ, പി.​ടി.​എ​ച്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ഫി വ​ള്ളി​കാ​ട്ടി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷം​സീ​ർ, ഷ​ഹ​ബാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സാ​ജി​ദ് ച​ളി​ക്കോ​ട്, ജ​മാ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം വാ​വാ​ട്, സ​ലാം കാ​ര​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ കോ​യ ക​ള​ത്തി​ൽ, ഷം​സീ​ർ ത​ച്ച​പൊ​യി​ൽ, അ​ഹ​മ​ദ് കോ​യ ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmccgulfKMCC fund
    News Summary - KMCC funds handed over to Koduvally PTH
    Similar News
    Next Story
    X