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    ജലീൽ ഒള്ളൂരിന് കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്

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    ജലീൽ ഒള്ളൂരിന് കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്
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    ജലീൽ ഒള്ളൂരിന് കെ.എം.സി.സി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത് കൈമാറുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകൻ ജലീൽ ഒള്ളുരിന് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഫർവാനിയ കെ.എം.സി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡണ്ട്‌ ഇസ്മായിൽ വള്ളിയോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത് കൈമാറി. മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ റഷീദ് ഉള്ളയേരി, സലീം ബാലുശ്ശേരി, ഹിജാസ് അത്തോളി, നൗഷാദ് കിനാലൂർ, ഷംസു എരമംഗലം, ജലീൽ ഒള്ളൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആക്ടിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആബിദ് ഒള്ളൂർ സ്വാഗതവും സി.കെ. കരീം നടുവണ്ണൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    News Summary - KMCC bids farewell to Jaleel Ollur
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