    date_range 20 Aug 2025 9:54 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 9:54 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബേ​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി ബേ​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​​െവ​ൻ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ

    മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ബേ​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വ​ൻ​ഷ​നും വ​നി​ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബേ​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ പെ​രു​മു​ഖം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ലാം ന​ന്തി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ്റ്റേ​റ്റ് വ​നി​താ വി​ങ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​റി​ൻ മു​നീ​റി​ന് ടി.​ടി. സ​ലീം, സ്റ്റേ​റ്റ് വ​നി​താ വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി ത​ഷ്രീ​ഫി​ന്, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ക​റു​ത്തേ​ട​ത്തും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഹൂ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീ​മി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ഹി​ദ് ജി​ല്ല സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്കീം ​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കെ.​സി. അ​ശ്റ​ഫ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ഹി​ദ് പാ​ല​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫി​റോ​സ് മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, ത​ശ്രീ​ഫ്, ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​നീ​ർ, സി​യാ​ലി കോ​യ, കെ.​പി. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:beyporeconventionKuwait NewsK.M.C.C
    News Summary - K.M.C.C. Beypore Mandalam Activist Convention
