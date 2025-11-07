Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:55 PM IST

    കെ.​കെ.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വും സൂ​ഫീ വ​ര്യ​നും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ കെ.​കെ.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം. നി​ര​വ​ധി മ​ഹ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ദീ​നി വി​ജ്ഞാ​നം പ​ക​ര്‍ന്ന് ന​ല്‍കി​യ അ​തു​ല്യ പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗം സ​മ​സ്ത​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwait
    News Summary - KKP mourns the loss of Abdullah Musli
    Similar News
    Next Story
    X