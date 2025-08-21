Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Aug 2025 7:44 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 7:44 AM IST

    കെ.കെ.എം.എ യൂത്ത് വിങ് രൂപവത്കരിച്ചു

    കെ.​കെ.​എം.​എ യൂ​ത്ത് വിങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) കെ.​കെ.​എം.​എ യൂ​ത്ത് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര, സോ​ൺ, ബ്രാ​ഞ്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു.യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് വി​ങ്ങി​ന് 13 അം​ഗ ഹെ​ഡ്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും 28 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബീ​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം നൗ​ഫ​ൽ, സി.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, റി​ഹാ​ബ്, ഷാ​ഹി​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ, ന​ദീ​ർ, സ​ബീ​ബ് മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷ​ഫ്രീ​ൻ, അ​നൂ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, നി​ഷാ​ദ് ഹ​വ​ല്ലി, അ​ബ്ദു​ൽ മു​ക്താ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. യൂ​ത്ത് വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യും ആ​ശ​യ​വും കേ​ന്ദ്ര ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ന​വാ​സ് കാ​ത​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newskkmayouth wingKuwait News
