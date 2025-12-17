Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​കെ.​എം.​എ സാ​ൽ​മി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​എം.​എ സാ​ൽ​മി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മി​റാ​ഷ് ക​രി​മ്പ, വി.​എം. യൂ​സ​ഫ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) സാ​ൽ​മി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം സാ​ൽ​മി​യ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. ഈ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ യൂ​സ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​റാ​ഷ് ക​രി​മ്പ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ (പ്ര​സി.), മി​റാ​ഷ് ക​രി​മ്പ (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), വി.​എം. യൂ​സ​ഫ് (ട്ര​ഷ.), വി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷെ​ഹീ​ൻ ബാ​ബു, സെ​യ്ത​ല​വി, ആ​ർ.​വി. ഹാ​രീ​ഷ്, കെ.​സി. റ​സാ​ഖ്, സി.​പി. ഈ​സ, എ.​കെ. ഷെ​രീ​ർ, മു​നാ​സ് എം.​കെ, എം.​കെ. ബ​ഷീ​ർ (വൈ​സ് .പ്ര​സി), സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്ത് (ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ​സീ​ൽ വാ​വാ​ട് (അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി).

