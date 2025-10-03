Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:30 PM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത് -2025’ ഇ​ന്ന്

    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത് -2025’ ഇ​ന്ന്
    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത്- 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത്- 2025’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ന്റ​റ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൂ​ഫി ഗ​യാ​ക​ൻ ലി​റാ​ർ അ​മീ​നി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​​ദ്ദേ​ഹം കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഷ​മീ​ർ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ആ​ദി​ൽ അ​ത്തു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പാ​ട്ടും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ട്ടി​ന്റെ​യും കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലാ​കും പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് കെ.​കെ.​എം.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘2026 - 2027 ക​ണ​ക്റ്റ് ടൂ ​കെ.​കെ.​എം.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കെ.​കെ.​എം.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

