Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:09 PM IST

    ക​ര്‍മ​വീ​ഥി​യി​ലെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത്’

    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത് -2025’ ൽ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​പ്പ​ന

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​കെ.​എം.​എ) കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ക​ർ​മ​വീ​ഥി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത് -2025’. അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി. ഷ​മീ​ർ ചാ​വാ​ക്കാ​ടി​ന്റെ ഭ​ക്തി സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ലാ​ഖാ​ത്തു 2025നു ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഗാ​യ​ക​ൻ ലി​റാ​ർ അ​മി​നി പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി. ആ​ദി​ൽ അ​ത്തു​വി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​മ്പ​മാ​യി.

    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘മു​ലാ​ഖാ​ത്ത് -2025’ സ​ദ​സ്സ്

    കോ​ൽ​ക്ക​ളി ടീം ​സം​ഘ​വും, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന​യും, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സും ജ​ന ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യ​ർ​സ് സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​ർ മു​ലു​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​എം.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​ബ​ഷീ​ർ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ നി​സ്സാം നാ​ല​ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ കു​നി​യ, ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഷം​സീ​ർ നാ​സ​ർ, അ​ഹ്മ​ദ് ക​ല്ലാ​യി, ഷാ​ഫി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ന​യീം ഖാ​ദി​രി, ഫൈ​സ​ൽ തി​രൂ​ർ, സ​ജ്ബീ​ർ കാ​പ്പാ​ട്, എം.​പി.​നി​ജാ​സ്, റി​ഹാ​ബ്, കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ന​സീ​ർ സി​റ്റി, എം.​കെ.​സാ​ബി​ർ, ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

