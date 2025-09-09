Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:32 AM IST

    കെ.കെ.എം.എ മെഗാ ഇവന്റ് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന്

    ‘മു​ലാ​ഖാ​ത് - 2025’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്
    കെ.കെ.എം.എ മെഗാ ഇവന്റ് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന്
    കെ.​കെ.​എം.​എ മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘മു​ലാ​ഖാ​ത് - 2025’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​മോ ലോ​ഞ്ചി​ങ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഫ്ല​യ​ർ ബി.​ഇ.​സി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ കെ.​കെ.​എം.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ (ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ), അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി (മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്), മി​ല​ൻ (സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ബി​നു, സി​റാ​ജ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, ശ​ര​ത്ത്, ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ഹം​സ മേ​ല​ക്ക​ണ്ടി, ആ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ കു​നി​യ, ഷാ​ഫി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര, സോ​ൺ, ബ്രാ​ഞ്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

