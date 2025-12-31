Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:29 PM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ മ​ങ്ക​ഫ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സു​ബൈ​ർ പാ​റ​റ​യി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ള്ളൂ​ർ, എ.​വി. ഹ​ഷ്മ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ക്കു​ബീ​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ മം​ഗ​ഫ് ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ്രൈം ​ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. വ​സീം ഷെ​ഫീ​ക് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സു​ബൈ​ർ പാ​റ​റ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കാ​തി​രി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ എ.​ടി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ഷ്റ​ഫ് മൂ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഷ​മീ​ർ ബാ​വ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും നി​യാ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ള്ളൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ക്ബീ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ത്തീ​ഫ് ശാ​ദി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സു​ബൈ​ർ പാ​റ​റ​യി​ൽ (പ്ര​സി), ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ള്ളൂ​ർ (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി), എ.​വി.​ഹ​ഷ്മ​ത്ത് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ക്കു​ബീ​ൽ (ട്ര​ഷ), ഷ​മീ​ർ ബാ​വ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ർ, സ​വാ​ദ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ൻ​സി​ൽ (വൈ.​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബീ​ൽ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര.), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മൂ​സ (അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര.), യൂ​ന​സ്, സ​മീ​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട്, ഷ​മീ​ർ ന​ന്മ​ണ്ട (ബ്രാ​ഞ്ച്കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്).

    News Summary - KKMA Mankaf Branch Officers
