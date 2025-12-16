Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Dec 2025 2:03 PM IST
    കെ.​കെ.​എം.​എ ജ​ലീ​ബ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​എം.​എ ജ​ലീ​ബ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ലിം റാ​വു​ത്ത​ർ, ഷെ​ഫീ​ക്ക് ചെ​റു​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ക​ബീ​ർ ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ജ​ലീ​ബ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലീം റാ​വു​ത്ത​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ഖ്ബാ​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ച്ച്.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഷെ​ഫീ​ക്ക് ചെ​റു​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക​ബീ​ർ ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മു​ക്താ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ്രാ​ഞ്ച് നി​യു​ക്ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ഫീ​ക് ചെ​റു​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​ലിം റാ​വു​ത്ത​ർ (പ്ര​സി), ഷെ​ഫീ​ക്ക് ചെ​റു​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ക​ബീ​ർ ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ (ട്ര​ഷ), അ​ബ്ദു​ൽ മു​ക്താ​ർ, ഷാ​നു സ​ലിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​രി, നാ​സ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി(​വൈ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ഫീ​ഖ് അ​ജീ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബേ​ക്ക​ൽ (സെ​ക്ര).

