Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:25 AM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ കെ.​കെ.​എം.​എ ‘ഇ​ശ്ഖേ റ​സൂ​ൽ’

    kkma
    കെ.​കെ.​എം.​എ ‘ഇ​ശ്ഖേ റ​സൂ​ൽ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​മീ​ൻ മൗ​ല​വി ചേ​ക​നൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) മ​ത​കാ​ര്യ സ​മി​തി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ശ്ഖേ റ​സൂ​ൽ- 2025’ പ്ര​വാ​ച​ക​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കേ​ന്ദ്ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​മീ​ൻ മൗ​ല​വി ചേ​ക​നൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘ഇ​ശ്ഖേ റ​സൂ​ൽ’ പ​രി​പാ​ടി സ​ദ​സ്സ്

    കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ കു​നി​യ, കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ്, ഒ.​പി. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഈ​സ സാ​ൽ​മി​യ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ത​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സം​സം റ​ഷീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ മ​ദ്ഹ്ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​ഫ ഫാ​ത്തി​മ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ഹ് ഷാ, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ എം.​പി. നി​ജാ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഇ​സ് ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ധി​ക​രി​ച്ചു സ്റ്റേ​ജി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ​ജ്ബീ​ർ കാ​പ്പാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ തി​രൂ​ർ, ന​യീം കാ​തി​രി, സ​ലീം അ​ബ്ബാ​സ് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മ​ഹ്ബൂ​ല, എം.​കെ. നി​യാ​ദ്, സാ​ബി​ർ ഖൈ​ത്താ​ൻ, മ​ഹ​മൂ​ദ് പെ​രു​മ്പ ഷാ​ഫി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    News Summary - KKMA ‘Ishqe Rasool’ in memory of the Prophet
