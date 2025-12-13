Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:19 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഹ​വ​ല്ലി ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, അ​ബ്ദു റൗ​ഫ്, നി​ഷാ​ദ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ഹ​വ​ല്ലി ബ്രാ​ഞ്ച് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​വി. നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കെ.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​എം. ജാ​ഫ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ, കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ, കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ, ഒ.​പി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് ശാ​ദി​യ, അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​പി. ന​സീ​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ബാ​ദു​ഷ, ഹ​ബീ​ബ്, മി​റാ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, ആ​രി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ്വാ​ഗ​ത​വും പു​തി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​ടി. നൗ​ഫ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: എ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ (പ്ര​സി.), അ​ബ്ദു റൗ​ഫ് പി.​എ.​പി (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), പി. ​നി​ഷാ​ദ് (ട്ര​ഷ.), അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ കെ.​ടി (അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര.), അ​ഷ​റ​ഫ് കെ.​കെ, ഷ​രീ​ഫ് കെ.​കെ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പി.​എം, ക​രീം അ​ബ്ദു​ല്ല, റാ​സി​ക്ക്, നൗ​ഷാ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷാ​ഫി, ജാ​ഫ​ർ പി.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, എ.​കെ.​നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​രാ​മ്പ്ര (കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ).

    TAGS:kkmagulfnewsKuwaitBranch OfficersHawalli
    News Summary - KKMA Hawalli Branch Officers
