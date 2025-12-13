കെ.കെ.എം.എ ഹവല്ലി ബ്രാഞ്ച് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.കെ.എം.എ ഹവല്ലി ബ്രാഞ്ച് പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. യോഗത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് എ.വി. നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അക്ബർ സിദ്ദീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഫി കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും കെ.കെ. അഷ്റഫ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എം. ജാഫർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.
കെ.കെ.എം.എ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ, കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് കെ. ബഷീർ, കേന്ദ്ര വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഗഫൂർ എച്ച്.എ, ഒ.പി. ഷറഫുദ്ദീൻ, ലത്തീഫ് ശാദിയ, അബ്ദു റസാഖ്, കമറുദ്ദീൻ, വി.പി. നസീർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ബാദുഷ, ഹബീബ്, മിറാഷ്, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ആരിഫ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സ്വാഗതവും പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എ.പി. അബ്ദുൽ റൗഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എ.ടി. നൗഫൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.
ഭാരവാഹികൾ: എ.വി. അബ്ദുൽ നാസർ (പ്രസി.), അബ്ദു റൗഫ് പി.എ.പി (ജന.സെക്ര.), പി. നിഷാദ് (ട്രഷ.), അബ്ദു റഹ്മാൻ കെ.ടി (അഡ്മിൻ സെക്ര.), അഷറഫ് കെ.കെ, ഷരീഫ് കെ.കെ, ഇബ്രാഹിം പി.എം, കരീം അബ്ദുല്ല, റാസിക്ക്, നൗഷാദ് പേരാമ്പ്ര (വൈ. പ്രസി), ഷാഫി, ജാഫർ പി.കെ, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, എ.കെ.നൗഷാദ്, അബ്ദുല്ല കാരാമ്പ്ര (കേന്ദ്ര ജനറൽ കൗൺസിൽ).
