ഹുസൈന് കെ.കെ.എം.എ യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.കെ.എം.എ മംഗഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രഷററും ഫഹാഹീൽ ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഹുസൈന് ഫഹാഹീൽ ബ്രാഞ്ച് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവാസത്തിനുശേഷമാണ് ഹുസൈൻ മടങ്ങുന്നത്.മങ്കഫ് പ്രൈം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് നഈം കാദിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇല്യാസ് ബഹസ്സൻ പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു.
കേന്ദ്ര പ്രസിഡൻറ് കെ. ബഷീർ, സംസം റഷീദ്, മുഹമ്മദ് അലി കടിഞ്ഞിമൂല, എ.ടി. നൗഫൽ, നിസാം സി.എൻ, ഹാരിസ് പി.എം, കെ.ടി. റഫീഖ്, സി.എം. അഷ്റഫ്, ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തകരായ ഷാജിർ, റഹീം വി.കെ, ഇല്യാസ്, സജീർ, ഹാരിഫ്, സിദ്ദീഖ്, നജീബുദ്ദീൻ, ഇർഷാദ്, റഷീദ്, സബാഹ്, ഷഫ്രിൻ, മുഹ്സിൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഹുസൈൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.ഫഹാഹീൽ ബ്രാഞ്ച് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി നജീബ് സ്വാഗതവും വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് എം.പി. നിജാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി.
