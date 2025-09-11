Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:21 AM IST

    ഹു​സൈ​ന് കെ.​കെ.​എം.​എ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഹു​സൈ​ന് കെ.​കെ.​എം.​എ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​കെ.​എം.​എ മം​ഗ​ഫ് ബ്രാ​ഞ്ച് ട്ര​ഷ​റ​റും ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഹു​സൈ​ന് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.മ​ങ്ക​ഫ് പ്രൈം ​ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ഈം കാ​ദി​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ല്യാ​സ് ബ​ഹ​സ്സ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ, സം​സം റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല, എ.​ടി. നൗ​ഫ​ൽ, നി​സാം സി.​എ​ൻ, ഹാ​രി​സ് പി.​എം, കെ.​ടി. റ​ഫീ​ഖ്, സി.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഷാ​ജി​ർ, റ​ഹീം വി.​കെ, ഇ​ല്യാ​സ്, സ​ജീ​ർ, ഹാ​രി​ഫ്, സി​ദ്ദീ​ഖ്, ന​ജീ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, റ​ഷീ​ദ്, സ​ബാ​ഹ്, ഷ​ഫ്രി​ൻ, മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഹു​സൈ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജീ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. നി​ജാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

