Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​എം.​എ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 1:08 PM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫി​ന്താ​സ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫി​ന്താ​സ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ബു താ​ഹി​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സി​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ഫി​ന്താ​സ് ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം മം​ഗ​ഫ് മെ​മ്മ​റീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഹാ​തിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കാ​തി​രി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബു താ​ഹി​ർ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും നി​യാ​ദ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    എ.​ടി. നൗ​ഫ​ൽ, ടി. ​ഫി​റോ​സ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്മാ​ങ്കാ​വ്, പി.​എം. ഹാ​രി​സ്, കെ.​ടി. റ​ഫീ​ഖ്, എം.​ടി. നാ​സ​ർ, ഇ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ​അ​സീ​സ്, ഷാ​ജി​ർ, സു​ബൈ​ർ പാ​റ്റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബു താ​ഹി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ന​സീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​പി. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (പ്ര​സി), അ​ബു താ​ഹി​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര), എ.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സി​ർ (ട്ര​ഷ), വി.​എ.​സി​യാ​ദ്, എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ, എ.​റ​ഫീ​ഖ്, ഒ.​നി​സാം (വൈ​സ് പ്ര​സി).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewskkmaKuwaitKKMA officials
    News Summary - KKMA Fintas Branch Officers
    Similar News
    Next Story
    X