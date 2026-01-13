കെ.കെ.എം.എ ഫർവാനിയ സോൺ ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.കെ.എം.എ ഫർവാനിയ സോണൽ ജനറൽബോഡി യോഗവും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും, ഫർവാനിയ ഗ്രീൻ പെപ്പെർ റെസ്റ്റാറന്റ് ഹാളിൽ നടന്നു. പി.പി.പി.സലിം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര വൈസ് ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജംഷിദ് എം.പി ഖിറാത്ത് നടത്തി.
അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഡോ.എസ് മുഹമ്മദ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എടയൂർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. കെ.എച്ച്. മുഹമ്മദ്, ഒ.എം. ഷാഫി, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എടയൂർ, സുൽഫിക്കർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. സിജി അംഗം അബ്ദുൽ അസീസ് ലീഡർഷിപ് ക്ലാസ് നയിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജംഷിദ് എം.പി നന്ദി പറഞ്ഞു. കെ.സി അബ്ദുൽ കരീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. ഭാരവാഹികൾ: സലിം പി.പി.പി (പ്രസി), മൊയ്തീൻ കോയ (വർക്കിങ്. പ്രസി), എം.പി. ജംഷിദ് (ജന.സെക്ര), ഡോ.എസ് മുഹമ്മദ് (ട്രഷ), സിദ്ദീഖ് (അഡ്മിൻ. സെക്ര), സജ്ബീർ അലി (ഓർഗ. സെക്ര) നജ്മുദ്ദീൻ, നാസർ എൻ.പി, ഷമീർ കെ.,സി.എ മുഹമ്മദ്, മഹ്മൂദ് പെരുമ്പ, മൻസൂർ, ശിഹാബുദ്ദീൻ (വൈ.പ്രസി)
