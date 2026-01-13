Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:12 PM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ർ​വാ​നി​യ സോ​ൺ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​സി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു
    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ർ​വാ​നി​യ സോ​ൺ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ലിം പി.​പി.​പി, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ കോ​യ, എം.​പി.

    ജം​ഷി​ദ്, ഡോ.​എ​സ്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ർ​വാ​നി​യ സോ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ്രീ​ൻ പെ​പ്പെ​ർ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പി.​പി.​പി.​സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജം​ഷി​ദ് എം.​പി ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദി​ഖ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഡോ.​എ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഒ.​എം. ഷാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സി​ജി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷി​ദ് എം.​പി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​സി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​ലിം പി.​പി.​പി (പ്ര​സി), മൊ​യ്‌​തീ​ൻ കോ​യ (വ​ർ​ക്കി​ങ്. പ്ര​സി), എം.​പി. ജം​ഷി​ദ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഡോ.​എ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ), സി​ദ്ദീ​ഖ് (അ​ഡ്മി​ൻ. സെ​ക്ര), സ​ജ്‌​ബീ​ർ അ​ലി (ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര) ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, നാ​സ​ർ എ​ൻ.​പി, ഷ​മീ​ർ കെ.,​സി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ഹ്മൂ​ദ് പെ​രു​മ്പ, മ​ൻ​സൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ (വൈ.​പ്ര​സി)

