Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​എം.​എ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:23 PM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഗ​ഫൂ​ർ നൂ​ർ​മ​ഹ​ൽ, പി. ​കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, ടി.​കെ.​പി. സാ​ജി​ദ്, ന​വാ​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ഗാ​ദീ​ർ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സെ​ജി​ബീ​ർ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ൽ​ഫി​ഖ​ർ എം.​പി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ടി. ​റി​ഹാ​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ന​വാ​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഡോ. ​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ, ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ, കെ.​സി. റ​ഫീ​ക്ക്, എ​ച്ച്.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, രാ​യി​ൻ കു​ട്ടി ഹാ​ജി, എം.​പി. ജം​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സാ​ജി​ദ് ടി.​കെ.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​വാ​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഒ.​എം. ഷാ​ഫി, അ​ലി കു​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​സ്‌​ലം ഹം​സ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഗ​ഫൂ​ർ നൂ​ർ​മ​ഹ​ൽ (പ്ര​സി.), ടി.​കെ.​പി. സാ​ജി​ദ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ന​വാ​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ(​ട്ര​ഷ), പി. ​കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് (വ​ർ. പ്ര​സി), വി.​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ടി. ​ന​ദീ​ർ, ഷ​ഹീ​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ, മൊ​ഹീ​നു​ദ്ധീ​ൻ, ഉ​ജൂ​ബ്, ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ, ശ​മ്മാ​സ് മു​സ്ത​ഫ, ഉ​മ്മ​ർ എം.​വി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഖാ​ൻ, ത​ൽ​ഹ​ത്, ടി. ​റി​ഹാ​ബ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsLatest News
    News Summary - KKMA Farwaniya Branch leaders
    Similar News
    Next Story
    X