Madhyamam
    കെ.​കെ.​എം.​എ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ത​ര​ണം

    കെ.​കെ.​എം.​എ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ത​ര​ണം
    കെ.​കെ.​എം.​എ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ത​ര​ണം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ മേ​യ​ര്‍

    പി.​ഇ​ന്ദി​ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി (കെ.​കെ.​എം.​എ) ധ​ന സ​ഹാ​യം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ താ​ണ​യി​ലെ നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്നു.

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ മേ​യ​ര്‍ പി.​ഇ​ന്ദി​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള മ​ര​ണ​പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. കെ.​കെ.​എം.​എ സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ.​വി. മു​സ്ത​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ത​യ്യി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റി​ഷാം താ​ണ, എ.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, പി.​വി.​സു​ബൈ​ർ ഹാ​ജി, സി.​എം.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ഷ​ഹീ​ർ, സി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ഖ് മേ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​സ്ഥാ​ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ്‌​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​എ.​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ഷിം ത​ങ്ങ​ൾ ഖി​റാ​അ​ത്തും ആ​ർ.​വി.​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മൗ​ല​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടി.​എം. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, സി.​കെ.​സ​ത്താ​ർ, ദി​ലീ​പ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം, കു​ഞ്ഞാ​വ, കെ.​പി.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സി.​കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മൂ​സു​രാ​യി​ന്, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മേ​ല​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, സി​ദ്ദി​ഖ് ചേ​ർ​പ്പു​ള​ശേ​രി, അ​ബ്ദു കു​ട്ടി​ച്ചി​റ, മു​സ്ത​ഫ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - KKMA Family Welfare Fund Distribution
