കെ.കെ.എം.എ ഫഹാഹീൽ ബ്രാഞ്ച് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.കെ.എം.എ ഫഹാഹീൽ ബ്രാഞ്ച് വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും സൂഖ് സബ വേദാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. കെ.കെ.എം.എ കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എം. ഇക്ബാൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി. നയീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് കെ. ബഷീർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേന്ദ്ര വൈസ് ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ, പി. സലീം. പി.പി. ഹാരിസ്, സുബൈർ പാറ്റയിൽ, എൻ.ടി.നാസർ, അബ്ദുൽ റൗഫ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഹനൂദ് അഷ്റഫ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഭാരവാഹികൾ: ഷാജിർ (പ്രസി), ഹനൂദ് അഷ്റഫ് (ജന.സെക്ര), ഷബീർ അലി(ട്രഷ), അബ്ദുൽ റഹീം (വർക്കിങ് പ്രസി), പി.എ. മുർഷിദ്, ആഷിക്ക്, ഇല്യാസ് ബാഹസൻ, മുഹമ്മദ് ആരിഫ്, ജെ.എം. ഇർഷാദ്, നജുമുദ്ദീൻ, സിദ്ദിഖ് ഉസ്മാൻ, എൻ.വി. സജീർ, റഷീദ് (വൈ. പ്രസി), സഫ്രീൻ, മുഹസിൻ (അഡ്മിൻ സെക്ര.).
