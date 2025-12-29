Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:08 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഷാ​ജി​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, ഹ​നൂ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​കെ.​എം.​എ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും സൂ​ഖ് സ​ബ വേ​ദാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി. ​ന​യീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ബ​ഷീ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ, പി. ​സ​ലീം. പി.​പി. ഹാ​രി​സ്, സു​ബൈ​ർ പാ​റ്റ​യി​ൽ, എ​ൻ.​ടി.​നാ​സ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഹ​നൂ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷാ​ജി​ർ (പ്ര​സി), ഹ​നൂ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഷ​ബീ​ർ അ​ലി(​ട്ര​ഷ), അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി), പി.​എ. മു​ർ​ഷി​ദ്, ആ​ഷി​ക്ക്, ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ഹ​സ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ്, ജെ.​എം. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ, സി​ദ്ദി​ഖ് ഉ​സ്മാ​ൻ, എ​ൻ.​വി. സ​ജീ​ർ, റ​ഷീ​ദ് (വൈ. ​പ്ര​സി), സ​ഫ്രീ​ൻ, മു​ഹ​സി​ൻ (അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര.).

